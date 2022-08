Erstes Statement nach Anklagen: Ezra Miller in Behandlung

Nach nicht enden wollenden Gewaltvorwürfen seit Beginn des Jahres hat sich "The Flash"-Star Ezra Miller (29) aufgrund von psychischen Problemen nun in Behandlung begeben. Das Schauspieltalent wurde aufgrund seiner Taten bereits mehrfach verhaftet und angeklagt, unter anderem wegen Körperverletzung und Einbruch. Auch soll Ezra einem Kind in unangemessener Weise nahegekommen sein. Nachdem sich Ezra lange nicht zu den Vorwürfen geäußert hatte, scheint die Filmbekanntheit nun ihr Fehlverhalten einzusehen.

In einem Statement gegenüber Variety bat Ezra seine Opfer um Vergebung: "Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich mit meinem Verhalten beunruhigt und verärgert habe. Ich habe mir fest vorgenommen, das Notwendige zu tun, um zurück zu einem gesunden, sicheren und produktiven Punkt in meinem Leben zu kommen." Außerdem erklärte der US-Star: "Ich habe die letzte Zeit eine große Krise durchgemacht und ich verstehe jetzt, dass ich an komplexen psychischen Problemen leide und habe mich deshalb in Behandlung begeben."

Laut der neusten Negativschlagzeilen gilt aktuell eine Familie als vermisst, der der "Arrow"-Star seit Mitte April Obhut auf seiner Ranch gewährt hatte. Die 25-jährige Mutter und ihre drei Kinder hatten Ezra auf Hawaii kennengelernt und wurden von ihm auf das Anwesen eingeladen. Als die Polizei eingeschaltet worden war, um nach dem Rechten zu sehen, war die Familie bereits nicht mehr aufzufinden.

