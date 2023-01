Einbruch-Klage: Ezra Miller wird sich als schuldig bekennen!

Ezra Miller (30) soll sich auf einen Deal eingelassen haben! In den vorherigen Monaten sorgte der "The Flash"-Star immer wieder für Skandale. So soll Ezra unter Drogeneinfluss eine Familie bedroht und Fans belästigt haben. Im Oktober wurde das Schauspieltalent vor Gericht wegen schweren Einbruchs angeklagt – dabei sollen drei Flaschen Alkohol gestohlen worden sein. Zunächst beharrte Ezra noch darauf, unschuldig zu sein. Doch Medienberichten zufolge soll sich das jetzt ändern!

Wie unter anderem NBC News berichtet, soll sich der US-Star am kommenden Freitag vor dem Strafgericht von Bennington County des unerlaubten Eindringens schuldig bekennen. Darauf wurde sich mit der Staatsanwaltschaft geeinigt, damit die Anklage wegen Einbruchs und Diebstahls fallen gelassen wird. Statt einer 25-jährigen Haftstrafe muss Ezra dann wohl nur eine 90-tägige Freiheitsstrafe auf Bewährung von einem Jahr und eine Geldstrafe von rund 500 Euro befürchten.

Im August entschuldigte sich Ezra im Netz für die Taten und gab zu, wegen psychischer Probleme in Behandlung zu sein. "Nachdem ich kürzlich eine intensive Krise durchgemacht habe, weiß ich jetzt, dass ich an komplexen psychischen Problemen leide und habe eine laufende Behandlung begonnen", schrieb der Schauspieler.

Anzeige

Getty Images Ezra Miller, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ezra Miller, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ezra Miller im November 2018

Anzeige

Denkt ihr, Ezra wird seine Probleme in Zukunft in den Griff bekommen? Ja, ich glaube, er schafft das. Nein, vermutlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de