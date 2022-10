Ezra Miller bekennt sich vor Gericht als nicht schuldig

"The Flash"-Star Ezra Miller (30) ist im Laufe des Jahres zuhauf mit negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht worden. Videos, in denen sich Ezra gewalttätig gegenüber Fans verhielt, sowie Vorwürfe wegen Drogenmissbrauchs und Belästigung machten die Runde. Vor Gericht wurde Ezra zudem wegen schweren Einbruchs angeklagt, bei dem drei Flaschen Alkohol gestohlen worden sein sollen. Dort bekannte sich das Schauspieltalent nun als nicht schuldig.

Den Gerichtstermin im Bennington Superior Criminal Court nahm Ezra Miller per Videozuschaltung aus dem Büro der Anwältin Lisa Skelkrot wahr. Sie plädierte in Ezras Namen für nicht schuldig. Der Kläger Isaac Winokur soll Ezra auf den Aufzeichnungen seiner Überwachungskamera mit drei Flaschen Alkohol von seinem Anwesen gehen gesehen haben. Wie Deadline berichtet, soll Ezra in einem Statement der Polizei in Vermont bei einem Verhör gesagt haben, zuvor die Erlaubnis bekommen zu haben, Lebensmittel wie Wein und Essig zum Kochen für seine Mutter aus dem Haus abholen zu dürfen.

Vor Gericht wurde sich darauf geeinigt, dass die Serien-Bekanntheit sich nicht in die Nähe von Winokur oder dessen Grundstück begeben dürfe. Dies beziehe auch das Kontaktieren über E-Mail, Telefon und die sozialen Netzwerke mit ein. Es wurde zudem ein neuer Termin an einem noch nicht feststehenden Datum angesetzt. Sollte Ezra schuldig gesprochen werden, könnten dem "The Flash"-Star bis zu 26 Jahre Haft drohen sowie eine Geldstrafe in Höhe von um die 2.000 Euro.

Anzeige

Getty Images Ezra Miller, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Schauspieler Ezra Miller

Anzeige

Getty Images Ezra Miller im Juni 2018 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de