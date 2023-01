Nach Einbruch-Klage: Ezra Miller entgeht einer Haftstrafe!

Das Urteil im Fall Ezra Miller (30) ist gefallen! Der "The Flash"-Star wurde im vergangenen Oktober von seinem Nachbarn Isaac Winokur wegen schweren Einbruchs angeklagt – unter anderem soll er dabei drei Flaschen Alkohol entwendet haben. Am Freitag stand nun endlich die Urteilsprechung im Prozess um die Phantastische Tierwesen-Bekanntheit an. Das zuständige Gericht von Bennington County hat entschieden: Ezra muss nicht ins Gefängnis!

Wie Variety nun berichtet, habe der Credence-Barebone-Darsteller am Freitag vor Gericht ein Teilgeständnis abgelegt. Ins Gefängnis muss Ezra aber nicht, denn mit dem zuständigen Richter konnte ein Deal ausgehandelt werden: Gegen das Schauspieltalent wurde eine einjährige Bewährungsstrafe verhängt. Zudem müsse wurde eine Strafe in Höhe von 500 Dollar und eine Alkoholabstinenz verhängt.

Im August hatte Ezra bereits öffentlich Reue gezeigt und dabei in einem Interview mit Variety zugegeben, sich wegen psychischer Probleme in Behandlung begeben zu haben: "Nachdem ich kürzlich eine intensive Krise durchgemacht habe, weiß ich jetzt, dass ich an komplexen psychischen Problemen leide und habe eine laufende Behandlung begonnen."

