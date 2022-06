Ein weiterer Schicksalsschlag für die Ukraine! Im vergangenen Mai wurden beim Eurovision Song Contest die Künstler der Band Kalush Orchestra aus der Ukraine zum Sieger gekürt. Ihr Auftritt mit dem Song "Stefania"sorgte bei den Zuschauern für einige Gänsehaut-Momente. Aufgrund der besonderen Umstände durch den Krieg in ihrem Land wurden sie auch schon früh als Favorit gehandelt. Nach ihrem Sieg sollte das Musikspektakel im nächsten Jahr eigentlich in der Ukraine ausgetragen werden. Jetzt wurde allerdings bestätigt, dass der ESC 2023 nicht in der Ukraine stattfinden wird!

Eigentlich sieht der Musikcontest vor, dass das Siegerland im darauffolgenden Jahr die Veranstaltung ausrichten darf. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) verkündete am Freitag in Genf allerdings die traurige Nachricht, dass die Austragung im nächsten Jahr nicht im Siegerland stattfinden kann. Der anhaltende russische Angriffskrieg sei der Grund dafür.

Nun wird bereits darüber spekuliert, wo das Musikspektakel stattdessen stattfinden könnte. Als möglicher Gastgeber steht zurzeit England in der engeren Auswahl. Laut Medienberichten solle es Gespräche mit dem BBC geben, wie eine mögliche Ausrichtung aussehen könnte.

Getty Images Måneskin, ESC-Sieger 2021

Getty Images Kalush Orchestra mit der ESC-Trophäe

Getty Images Malik Harris im März 2022

