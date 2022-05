Wird beim Eurovision Song Contest alles mit fairen Mitteln zugehen? Heute Abend geht der prestigeträchtige Gesangswettbewerb in eine neue Runde. Für Deutschland startet Malik Harris – als Favorit für den begehrten Sieg werden aber eher Italien und die Ukraine gehandelt. Doch Letzterer könnten auf dem Weg zum Sieg Steine in den Weg gelegt werden: Eine prorussische Hackergruppe will den ESC sabotieren!

Die Gruppe Killnet will den Sieg der ukrainischen Band Kalush Orchestra offenbar um jeden Preis verhindern. Auf Telegram kündigten sie einen Cyberangriff an, der die Abstimmungsserver lahmlegen soll: "Ihr könnt nicht online abstimmen." Oleh Psiuk, der Sänger der ukrainischen Favoriten, lässt sich davon jedoch nicht einschüchtern. "Man versucht gerade, die ukrainische Kultur zu zerstören. Wir wollen zeigen, dass sie lebendig ist und beim ESC gewinnen", zeigte er sich gegenüber Bild kampfbereit.

Die Chancen für eine hohe Platzierung stehen, geht man nach den Streamingzahlen, auch sehr gut: Weltweit ist ihr Lied "Stefania" schon über sechs Millionen Mal auf Spotify gehört worden. Der Song der Italiener Mahmood und Blanco ist jedoch noch erfolgreicher auf der Plattform. Zwischen März 2021 und April 2022 ist "Brividi" der meistgestreamte ESC-Song dieses Jahres.

