Sie geben ihre Auszeichnung ab. Mitte Mai fand zum 66. Mal der Eurovision Song Contest statt. Bereits im Vorfeld wurde die Ukraine als der große Favorit auf den Titel gehandelt. Und die Prognose sollte stimmen. Die ukrainischen Teilnehmer Kalush Orchestra konnten sich bei dem großen Finale in Turin gegen die anderen 24 Finalisten durchsetzen und wurden mit der einzigartigen ESC-Trophäe ausgezeichnet. Jetzt wollen die Gewinner ihren Preis in Form eines gläsernen Mikrofons allerdings versteigern.

Die Künstler des ukrainischen Beitrags teilten auf Instagram mit, dass sie ihre Trophäe versteigern. Um eine Chance auf das Mikrofon zu haben, müssen die Teilnehmer mindestens fünf Euro spenden. Am Ende der Verlosung am 28. Mai soll per Zufallsgenerator ermittelt werden, wer die Auktion gewinnt. In ihrem Post teilte die Band auch mit, wie die Gewinnchancen erhöht werden können. "Je mehr ihr spendet, desto mehr Gewinnchancen bekommt ihr", erklärten sie. Zudem verlosen die Musiker unter allen Spendern das Markenzeichen ihres Frontmanns Oleh Psiuk – seinen pinken Anglerhut. Der gesamte Spendenerlös soll der ukrainischen Armee zugutekommen.

Zudem gibt die Band ihren Fans damit die einzigartige Chance, sich einen Teil ihres Sieges nach Hause zu holen. Mit ihrem Song "Stefania" bescherten sie vielen Zuschauern einen Gänsehautmoment. So waren es am Ende auch die Publikumsstimmen, die dem ukrainischen Beitrag über zwei Drittel ihrer Punkte verschafften und sie somit zum Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs kürten.

Anzeige

Getty Images Kalush Orchestra, ukrainische Band

Anzeige

Getty Images Oleh Psiuk, Frontmann von Kalush Orchestra

Anzeige

Instagram / kalush.official Kalush Orchestra, ukrainischer ESC-Beitrag 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de