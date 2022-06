Willi Herren bleibt auch nach seinem Tod unvergessen. Im April 2021 wurde die schreckliche Nachricht publik, dass der Entertainer im Alter von gerade einmal 45 Jahren unerwartet verstorben ist – für viele Fans und Promis ein großer Schock. Regelmäßig macht seine Familie auch nach seinem Ableben klar, dass der Schlagerstar niemals in Vergessenheit gerät. Auch an seinem 47. Geburtstag zollten seine Liebsten ihm nun Tribut in Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte seine Ehefrau Jasmin Herren (43) nun ein animiertes Bild, auf dem sie einen Muffin in der Hand hält. "Ich vermisse dich. In Liebe, deine Frau", schrieb sie dazu. Willis (✝45) Tochter Alessia Herren (20) teilte ebenfalls einen rührenden Beitrag im Netz. "Happy Birthday, Papa! In ewiger Liebe, deine Prinzessin", notierte sie unter einem Schwarz-Weiß-Foto des Reality-TV-Stars.

Auch Willis Schwester Anna-Maria Herren, deren Spitzname Annemie lautet, widmete ihm ein paar herzergreifende Worte im Netz. "[...] Rock da oben mit Mama und Papa deinen Geburtstag. Ich liebe dich so sehr und ich vermisse dich so sehr, mein Held", drückte sie ihre tiefe Trauer aus.

ActionPress Willi Herren, Entertainer

ActionPress Willi und Alessia Herren im April 2021

Instagram / annemieherren Anna-Maria und Willi Herren

