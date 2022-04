Der Schmerz sitzt nach wie vor tief. Der Schauspieler und Entertainer Willi Herren (✝45) verstarb im vergangenen Jahr völlig unerwartet und hinterließ damit eine große Lücke im Leben seiner Angehörigen und seiner Fans. Nun jährt sich Willis Todestag zum ersten Mal – für seine Tochter Alessia Herren (20) ist dieser Tag verständlicherweise kein leichter. Im Netz verlieh die Influencerin ihrer Trauer nun Ausdruck.

Auf Instagram teilte Alessia ein emotionales Video von sich und ihrem Vater, dazu schrieb sie ihren Schmerz in einem rührenden Text nieder. "Heute vor einem Jahr, am 20. April, kam die Nachricht, dein Papa ist nicht mehr da. Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammengebrochen", begann sie und machte deutlich, wie sehr ihr Vater ihr fehlt: "Ich vermisse dich so sehr, ich kann es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns bist. [...] Jetzt sehe ich dich nie wieder, jetzt kann ich dich nie wieder anrufen oder mit dir schreiben."

Alessia nutzte die Möglichkeit aber auch, um an Willis besonderes Wesen zu erinnern. "Du warst einfach heilig, so ein besonderer Mensch, unglaublich. [...] Du warst ein Segen Gottes. Ich liebe dich unendlich viel. Du bist mein Blut, mein Herz, mein Leben", schrieb die Beauty abschließend.

Anzeige

Instagram / williherren Alessia Herren mit ihrem Vater Willi Herren

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

Anzeige

ActionPress Willi und Alessia Herren im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de