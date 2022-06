Pietro Lombardi (30) freut sich über seinen Abnehmerfolg. Seit einigen Wochen kämpft der Sänger bereits gegen seine Extra-Pfunde an, denn der "Cinderella"-Interpret ist mit seinem Gewicht unzufrieden. Seine Fans lässt er regelmäßig an seinen körperlichen Veränderungen teilhaben und teilt stolz jeden seiner Erfolge mit ihnen. Nun war es erneut so weit: Pietro gab seinen Followern ein weiteres Body-Update und zeigte sich ziemlich zufrieden.

"Realtalk. So schlecht ist mein Körper gar nicht", freute sich der 30-Jährige in seiner Instagram-Story. Dabei präsentierte er seinen Fans seine aktuelle Form. "Also die Seiten sind echt immer noch fett, aber besser geworden", äußerte der Musiker selbstkritisch. Zudem verriet er, dass er seit dem Beginn seiner Body-Transformation schon rund zwölf bis 15 Kilogramm abgenommen habe.

Über die Erfolge seiner Abnehmreise freut sich nicht nur der ehemalige DSDS-Gewinner. Auch seine Freundin Laura Maria Rypa (26) ist stolz auf seine bisherige Transformation. "Ich muss sagen, er hat wirklich sehr viel abgenommen und ist auf einem guten Weg", erzählte die Influencerin vor wenigen Tagen bei einem Q&A auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de