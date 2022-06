Pietro Lombardi (30) schwebt zurzeit auf Wolke sieben! Denn der Sänger ist seit einiger Zeit wieder mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (26) zusammen. Nach Schweben war dem einstigen DSDS-Gewinner zuletzt allerdings wohl eher selten zumute: Denn Pie beklagte sich im Netz immer wieder über nervige Extra-Pfunde. Denen sagt er momentan den Kampf an – aber was sagt eigentlich seine Liebste dazu?

Bei einem Q&A auf Instagram sprach eine Userin Laura ganz direkt auf den Kilo-Kampf ihres Partners an. "Ich muss sagen, er hat wirklich sehr viel abgenommen und ist auf einem guten Weg", lobte die Beauty Pietro. Und auf seinem Weg zum Wunschgewicht sei sie immer an seiner Seite, betonte Laura: "Selbstverständlich unterstütze ich ihn dabei!"

Zurzeit weilt das Paar im Urlaub – da ist das mit den Vorsätzen natürlich immer so eine Sache. Zwar teilte Pietro in seiner Story Fitness-Impressionen, aber auch das eine oder andere Festessen war zu sehen. "Ich freue mich auch, wenn er wieder in Deutschland ist, denn da zieht er richtig durch", fasste Laura die Lage zusammen.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Überrascht es euch, dass Laura bei dem Thema so hinter Pietro steht? Ja, schon etwas... Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de