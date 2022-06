Rebel Wilson (42) zeigt, was sie hat! Nach ihrem Gewichtsverlust von über 30 Kilo fühlt sich die Schauspielerin total wohl in ihrer Haut. Ihr neues Körper- und Lebensgefühl strahlt sie offenbar auch auf ihr Umfeld aus: Die Blondine ist endlich wieder verliebt und glücklich mit ihrer neuen Freundin Ramona Agruma. Für Rebel könnte es somit wohl kaum besser laufen. Entspannt genoss sie nun einen Bootstrip – und präsentierte dabei stolz ihren Body!

Via Instagram teilte die 42-Jährige gleich mehrere Schnappschüsse von ihrem Ausflug aufs Wasser. Darauf posierte Rebel in einer kurzen rosafarbenen Strickjacke und trug darunter ein knappes Bikinioberteil mit der passenden hochgeschnittenen Bikinihose. Den Geschmack ihrer Follower scheint die "Pitch Perfect"-Bekanntheit absolut getroffen zu haben. "Du siehst toll aus, Rebel! Was ich aber am meisten liebe, ist, wie selbstbewusst und selbstsicher du aussiehst!", schwärmte ein Fan in der Kommentarspalte.

Doch wie hat der Filmstar es eigentlich geschafft, so viel Gewicht zu verlieren? "Der Arzt sagte zu mir: 'Rebel, der beste Weg für Sie, unerwünschtes Körperfett zu verlieren, ist einfach zu Fuß zu gehen", hatte sie in einer Folge der Audioserie "Time to Walk" verraten. Dabei sei sogar schon ein moderates Tempo wirkungsvoll gewesen.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Was sagt ihr zu Rebels Bade-Look? Nicht mein Geschmack... Gefällt mir sehr gut! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de