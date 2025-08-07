"Pitch Perfect"-Star Rebel Wilson wegen Verleumdung verklagt

Rebel Wilson (45) steht erneut im Mittelpunkt juristischer Auseinandersetzungen. Die Schauspielerin wird von Charlotte MacInnes, Hauptdarstellerin in dem Film "The Deb", wegen Verleumdung verklagt, wie unter anderem Daily Mail berichtet. Rebel hatte Produzenten des Films – Vincent Holden, Gregor Cameron und Amanda Ghost – unangemessenes Verhalten gegenüber Charlotte vorgeworfen, was diese jedoch entschieden bestreitet. Die Nachwuchsschauspielerin behauptet, sie habe den Pitch Perfect-Star ausdrücklich darüber informiert, dass es keine Belästigung gegeben habe. Dennoch soll Rebel auf ihrer Darstellung beharrt und Charlotte vorgeworfen haben, ihre ursprüngliche Aussage zurückgenommen zu haben, um eine neue Rolle zu erhalten. Der Rechtsstreit setzt sich sowohl in den USA als auch in Australien fort.

Neben dieser Klage sieht sich Rebel auch mit weiteren Vorwürfen der Produzenten konfrontiert, die behaupten, sie habe falsche und rufschädigende Aussagen über sie verbreitet. Im Zentrum stehen Behauptungen über angebliche Unterschlagungen von Geldern sowie die Blockade des Films "The Deb". In sozialen Medien wehrte sich die 45-Jährige gegen die Anschuldigungen und beschrieb die Vorgänge als "boshafte, toxische Verhaltensweisen". Sie beklagte zudem, dass die Produzenten den Vertrieb des Films behindern würden, obwohl dieser seit einem Jahr fertiggestellt sei. Die Produzenten hingegen bestreiten die von Rebel vorgebrachten Vorwürfe und gehen weiter juristisch gegen die Schauspielerin vor.

Abseits der rechtlichen Auseinandersetzungen bleibt Rebel Wilson eine polarisierende Persönlichkeit in Hollywood. Mit ihrem bisherigen komödiantischen und schauspielerischen Talent hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Viele Fans sind gespannt auf die Veröffentlichung von "The Deb", einem Projekt, das Wilson seit Jahren am Herzen liegt. In einem Statement sprach sie emotional über die harte Arbeit vieler Australier, die in den Film investiert wurden, und ihr Bedauern, dass dieser Streit den Kinostart verzögert. Gleichzeitig zeigt der Fall die oft komplizierten Machtstrukturen in der Filmindustrie, unter denen ein Projekt leicht zwischen persönlichen Fehden und juristischen Verfahren zerrieben werden kann.

Getty Images Rebel Wilson im Februar 2024

Getty Images Charlotte MacInnes, 2024

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin