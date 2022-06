Kriselt es etwa bei Katharina Eisenblut (28) und Niko Kronenbitter? Die ehemalige DSDS-Kandidatin und der Unternehmer sind seit Oktober vergangenen Jahres verlobt. Im März verkündeten die Turteltauben dann, dass sie schon bald Familienzuwachs erwarten: Die Brünette erwartet einen kleinen Jungen, der Emilio heißen soll. Nun teilte die werdende Mama aber mysteriöse Zeilen – hängt der Haussegen bei Katharina und Niko schief?

In ihrer Instagram-Story postete Katharina einen kurzen Text, der ihre Fans aufhorchen ließ. "Ich habe mal eine Frage. Ab wann merkt man, dass eine Beziehung eigentlich vorbei ist und man nicht mehr kämpfen sollte?", schrieb die Influencerin. Deutet sie damit etwa an, dass sie und Niko in einer Liebeskrise stecken?

Die letzten Wochen waren für das Paar eine Herausforderung – Katharinas Gebärmutterhals war deutlich zu kurz, weshalb die Sorge bestand, dass der Kleine zu früh kommt. Nun gab sie aber die Entwarnung: "Der Gebärmutterhals hat sich wieder angepasst und ist wieder im Normalbereich."

Anzeige

privat Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

Anzeige

Privat Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de