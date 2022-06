Katharina Eisenblut (28) hat ein Geheimnis um ihr Baby gelüftet! Im März überraschte die ehemalige DSDS-Kandidatin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie schwanger ist – und gemeinsam mit ihrem Verlobten Niko Kronenbitter ihr erstes Kind erwartet. Rund zwei Monate später verrieten die werdenden Eltern dann auch, dass sie sich über einen Sohn freuen können! Aber wie soll der kleine Mann eigentlich heißen? Inzwischen hat Katharina auch den Babynamen ausgeplaudert...

Wer bei ihren jüngsten Instagram-Postings gut aufgepasst hat, hat den Namen vielleicht schon entdeckt! So schrieb sie vor ein paar Tagen: "Nachdem wir nun wirklich in dem sogenannten Endspurt sind, muss ich wirklich sagen: Ich bin stolz auf uns. Auch wenn es wirklich nicht immer einfach war, haben wir uns durchgekämpft und sind heilfroh, wenn nun Emilio endlich da ist." Ihr Sohn wird also Emilio heißen! Ob er Katharinas oder Nikos Nachnamen tragen wird, ist jedoch unklar.

Eigentlich sollte es noch einige Wochen dauern, bis der kleine Mann das Licht der Welt erblickt. Doch am Dienstagmittag teilte Katharina diese besorgniserregende Nachricht mit ihren Followern im Netz: Es droht eine Frühgeburt! "Mein Muttermund hat sich extrem verkürzt und die Gefahr ist da, unser Baby viel zu früh zu bekommen", schilderte die 28-Jährige. Das Problem: Die Lunge des Kleinen sei noch nicht vollständig ausgewachsen. Deshalb müsse die Mami jetzt strenge Bettruhe wahren, damit ihr Ungeborenes hoffentlich nicht zu früh kommt.

