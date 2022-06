Neue Fotos: Hier zeigt sich Bachelorette Sharon ohne Perücke

Was für ein toller Anblick! Seit gut einer Woche wird im TV wieder um Rosen gebuhlt und wild geflirtet, denn: Die Bachelorette ist mit Sharon Battiste (30) als Singellady zurück. Bereits in der Auftaktfolge enthüllte die Schauspielerin, dass sie an Haarausfall leidet und deshalb stets auf Perücken zurückgreift. Darunter trägt die Beauty eine Glatze – und diese präsentiert Sharon jetzt erstmals auf neuen, super-hotten Fotos!

Offizielle Fotos von RTL zeigen die Köln 50667-Darstellerin jetzt ohne eine ihrer Kopfbedeckungen. Mit kahlem Kopf schaut die 30-Jährige selbstbewusst in die Kamera – und fühlt sich allem Anschein nach mehr als wohl. In verschiedenen Outfits, mal lächelnd und mal sexy blickend, posiert Sharon allem Anschein nach voller Stolz für die Kamera.

Dass sie im Alltag auf Perücken setzt, teilte Sharon auch schon häufiger mit ihrer Community im Netz. Und auch die Bachelorette-Kandidaten bekommen sie vermutlich schon bald oben ohne zu Gesicht: Denn in mehreren Trailern war zu sehen, dass die Influencerin den Männern ohne Perücke gegenüber tritt.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL Sharon Battiste bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

