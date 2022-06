"Ich will nicht mehr": Schwangere Anne Wünsche ist am Ende

Anne Wünsches (30) Schwangerschaft ist alles andere als einfach. Vergangenes Jahr überraschte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans mit der Neuigkeit, dass sie zum dritten Mal schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Liebsten Karim (33) darf sich die Beauty auf einen kleinen Jungen freuen. Doch anstatt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen zu können, musste die Influencerin in den vergangenen Monaten immer wieder starke Nerven beweisen. Nun verriet Anne, dass sie angesichts der ganzen schweren Zeiten völlig am Ende ist.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die Berlinerin nun an ihre Follower und schüttete ihr Herz aus. "Ich bin echt am Ende, Leute. Ich musste in dieser Schwangerschaft so viel einstecken", begann die 30-Jährige zu erzählen. So musste die gebürtige Cottbuserin im vergangenen März einen regelrechten Schock verkraften, als mitten in der Nacht ihr Trockner Feuer fing. Was darauf folgte, waren nicht nur sechs Wochen Notunterkunft in einem Hotel, sondern auch jede Menge Überforderung, da der Waschraum komplett neu saniert werden musste.

Am Mittwoch schockte die Netzpersönlichkeit dann auch noch mit den Neuigkeiten, dass sie ihre Hündin Mimi habe einschläfern lassen müssen. Schon seit mehreren Monaten hatte sich der Gesundheitszustand der Chihuahua-Dame immer weiter verschlechtert, sodass Anne ihren geliebten Vierbeiner schließlich von seinem Leiden erlöste. "Ich will nicht mehr", schrieb Anne abschließend den Tränen nahe.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Hündin Mimi im Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2022

