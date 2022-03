Dieser Vorfall wird sie noch eine Weile beschäftigen! Anne Wünsche (30) erlebte in dieser Woche einen echten Schreckmoment: Denn in der Küche der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin brannte es. Grund für das Feuer war offenbar der Trockner der Laiendarstellerin. Der Brand ist zwar lange gelöscht, doch die Probleme fangen damit erst an: Anne zeigte sich zwischen den vielen Aufgaben gerade total überfordert.

In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin ihren Fans jetzt ein Update aus ihrer Wohnung: "Die Hausverwaltung war schon in der Wohnung und meinte, es werde sechs bis sieben Wochen dauern, bis alles erledigt ist." Momentan gehe es vor allem darum, eine Übergangslösung zu finden, denn noch immer rieche es in ihren vier Wänden stark nach Rauch: "Aktuell ist das hier einfach nicht bewohnbar... Null!"

Der Schrecken war Anne noch deutlich im Gesicht abzulesen. Zurück im Hotel wandte sie sich mit Worten der Dankbarkeit an ihre Follower, die sie mit vielen lieben Nachrichten unterstützen: "Ich schaffe nicht, alles zu lesen, weil ich gerade mega im Stress bin und ich so viel im Kopf habe, aber ich wollte einfach mal 'Danke' sagen!"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Wohnung nach dem Brand

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

