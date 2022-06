Überraschung: "Ex on the Beach"-Girl Lara ist schwanger!

Damit haben die Fans wahrscheinlich nicht gerechnet! Vor rund einem Jahr nahm Lara bei Ex on the Beach teil – und sorgte vor allem wegen eines Ausrasters für Aufmerksamkeit. Kurz darauf musste sie die Villa auch schon verlassen und versucht sich seitdem als Rapperin und teilt Bilder auf der Erotik-Plattform OnlyFans. Jetzt hat die 22-Jährige aber deutlich süßere Neuigkeiten zu verkünden: Lara erwartet ihr erstes Kind!

Das verriet sie ihren Fans auf Instagram: Sie teilte Spiegelselfies in einem engen grünen Rock mit dem passenden kurzen Oberteil – und setzte damit ihren Babybauch gekonnt in Szene. Obwohl die runde Kugel wirklich nicht mehr zu übersehen ist, kann man auf den anderen Fotos des Accounts noch gar nichts davon erahnen. "Der größte Segen meines Lebens – die erste Frucht meines Lebens", schrieb Lara glücklich unter die Bilder. Gleich danach teilte sie noch mal Schwangerschaftsfotos in einem engen Kleid, um ihre runde Körpermitte bestmöglich zu feiern.

In welchem Monat sie sich befindet, verriet die Leipzigerin ebenso wie die Identität des Vaters nicht. Um ihren Ex Prince wird es sich aber wahrscheinlich nicht handeln: Die beiden hatten in der Show zwar aus Langeweile wieder Sex miteinander – danach stritten sie sich aber so heftig, dass sogar eine Liege durch die Luft geschleudert wurde.

Instagram / xobadgy Lara von "Ex on the Beach" 2021 im Juni 2022

