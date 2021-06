Zwischen Prince und Lara hat es heftig gekracht! Bei Ex on the Beach wollten sich die beiden Ex-Partner zwar neue Lover suchen – fanden in den vergangenen Folgen aber doch wieder zueinander. Zuletzt verschwanden die zwei sogar zusammen unter der Bettdecke. Nachdem Prince kürzlich aber mit Neuzugang Maxima geknutscht hatte, war das kurzzeitige Glück vorüber. Als Lara ihn wüst beschimpfte, platzte dem Berliner in Folge elf der Kragen – und die Situation eskalierte.

Nach dem Flirt mit Maxi machte sich der Musikmanager in einer neuen Episode des TVNow-Formats auch noch an Tara Tabitha (28) ran. Das passte seiner Verflossenen überhaupt nicht. Sie fand das demonstrative Turteln vor ihren Augen mehr als frech. "Du bist niveaulos und peinlich", lautete eine der vergleichweise noch netten Aussagen über den 29-Jährigen. In ihrer Wut kickte sie Prince mit dem Fuß von ihrer Liege – und brachte das Fass damit zum Überlaufen. Er stürmte zurück zu Laras Liegestuhl und schleuderte ihn hoch – inklusive Lara, die beim Aufprall glücklicherweise unversehrt darauf liegen blieb.

Dieser Vorfall hatte dennoch böse Folgen: Das Terror Tablet stellte die übrigen Mitbewohner vor die Wahl, welcher Streithahn die TV-Villa verlassen muss. Die Rothaarige ging als Verliererin aus dem Voting heraus und musste ihre Koffer packen. In einem tränenreichen Versöhnungsgespräch schlossen die zwei Ex-Partner zuvor aber noch Frieden.

