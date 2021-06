Diese beiden sorgten bei Ex on the Beach für ordentlich Krawall! Auf der Insel trafen die Ex-Partner Prince und Lara wieder aufeinander. Anstatt sich anderweitig zu orientieren, fand das einstige Paar sogar kurz wieder zueinander und hatten noch in der Show Sex – Prince zufolge jedoch aus purer Langeweile. Als sich der Musikmanager dann auch noch vor Laras Augen an andere Mitbewohnerinnen ranmachte, kochten die Emotionen über: Es folgte ein lautstarker Streit inklusive geschleuderter Liege. Mit Promiflash sprachen die beiden über ihren Ausraster.

Bereuen können Prince und Lara ihren Zoff nicht, wie sie im Gespräch mit Promiflash gestehen. "Der Streit hätte nicht sein müssen, aber ich finde, ich habe gut gehandelt und das ist mir wichtiger", gab sich der 29-Jährige überzeugt. "Es hat uns gutgetan zu streiten, wir haben dadurch geredet und fast alles ausgesprochen", reflektierte er. Auch seine Verflossene blickt nicht voll Reue auf die Situation zurück – immerhin sei das ihre erste Reaktion gewesen. "Ich ärgere mich nur darüber, dass ich in diesem Moment mein Temperament nicht im Griff hatte, da es unnötig war", räumte die 21-Jährige ein.

Nur kurz darauf musste Lara sogar das Format verlassen. Vor ihrem Auszug aus der Villa kam ihr Ex tatsächlich noch mit einer Entschuldigung auf sie zu. Diese kaufte ihm die Beauty auch ab. "Das war echt, da ich ihn gut kenne und er im Endeffekt weiß, wie ich ticke und dass ich Temperament habe", erzählte die Leipzigerin. Prince habe sie ziemlich auf die Probe gestellt.

