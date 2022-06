"Wieder im Spiel": Fernanda Brandao ohne Baby unterwegs

Fernanda Brandaos (39) Leben wurde vor einigen Wochen komplett auf den Kopf gestellt! Die einstige Hot Banditoz-Sängerin durfte im April 2022 nämlich ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seit der Geburt ihrer Tochter in Lappland gewährt die gebürtige Brasilianerin ihrer Community in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag. Jetzt gönnte sich die Beauty aber etwas Zeit für sich: Fernanda war zum ersten Mal ohne ihr kleines Baby unterwegs – und das hat sie sehr genossen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die frischgebackene Mutter jetzt einige Schnappschüsse, die sie bei der Modenschau von Ernsting's family in Hamburg zeigen. "Mamacita ist wieder im Spiel", betonte die 39-Jährige und fügte hinzu: "Das erste Mal aus ohne Töchterlein, jede Mama kann sich ganz genau an dieses erste Mal erinnern..." Nach langer Zeit in der Wildnis Lapplands habe sie es sehr genossen, sich mal wieder schick zu machen und einen Abend für sich zu verbringen.

Aber garantiert freut sich Fernanda auch darauf, wieder zurück bei ihrer Familie zu sein! Auf Social Media machte die Musikerin nämlich schon des Öfteren deutlich, wie sehr sie ihre neue Rolle als Mama liebt. "Wollte eigentlich gerade Yoga machen, aber das hier ist tausendmal schöner", schrieb sie beispielsweise zuletzt zu einem Foto, auf dem sie ihre Tochter in den Armen hält.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao im Juni 2022

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Sängerin

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao im April 2022

