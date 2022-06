Ex verrät: Bachelorette-Dennis servierte sie für Show ab

Hat Dennis Felber (23) es etwa faustdick hinter den Ohren? Der Influencer ging in diesem Jahr eigentlich bei Die Bachelorette an den Start, um das Herz von Sharon Battiste (30) zu erobern. Doch schon in der ersten Nacht der Rosen musste der ehemalige Köln 50667-Darsteller seine Koffer packen und die Heimreise antreten. Der Hottie erklärte anschließend, die Singlelady sei eh nicht sein Typ gewesen. Doch jetzt packt seine Ex im Promiflash-Interview pikante Details aus: Sie hatte vor dem TV-Dreh noch etwas mit Dennis – er servierte sie dafür sogar ab!

Gegenüber Promiflash enthüllte Jennifer Degenhart nun, dass sie vor dem Bachelorette-Drehstart erneut mit ihrem ehemaligen Love Island-Flirt angebandelt habe: "Wir haben uns getroffen, waren wieder intensiv im Kontakt. [...] Er hat sogar vorgeschlagen, nach Barcelona gemeinsam zu fliegen und es richtig zu versuchen!" Dann habe sich der Lockenkopf aber umentschieden – und sei für die Dreharbeiten nach Thailand geflogen: "Ihm war die Show wichtiger. Als ich ihn in der Show gesehen habe, war es ein komisches Gefühl für mich, da er mich für die Show erneut fallen lassen hat."

Damit aber nicht genug: Denn nach seinem kurzen Abstecher in die Welt der Rosen suchte Dennis offenbar erneut den Kontakt zu Jenny – und wollte sie zurückhaben! "Einen Tag, nachdem er wieder in Deutschland gelandet ist, hat er sich wieder bei mir gemeldet und gesagt, ich wäre die Einzige, die so für ihn da war und gekämpft hätte", schilderte die Beauty. Sie sei darauf aber nicht eingegangen: "Mir war das Ganze zu dumm und ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Er ist in meinen Augen einfach nicht reif genug und kindisch!"

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL/ René Lohse Bachelorette-Kandidat Dennis Felber

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Influencerin

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Dennis, "Love Island"-Couple

