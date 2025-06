Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart haben Sex bei EOTB

Bei Ex on the Beach sorgen die Realitystars Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart für Aufsehen. Nachdem Marvins Bruder Calvin Kleinen (33) die Villa verlassen hatte, näherte sich das ehemalige Paar einander wieder an. Marvin zeigte sich emotional und dankbar, dass Jennifer ihm in dieser schwierigen Zeit beistand. Die Wiedervereinigung gipfelte schließlich in einer gemeinsamen Nacht. Doch trotz dieses intimen Moments betonte Marvin, dass längst nicht alles vergeben sei: "Alles verziehen habe ich Jenny natürlich nicht. Das schwebt immer noch so im Hinterkopf."

Bei Jennys Einzug schien eine Versöhnung der beiden noch in weiter Ferne. Beim ersten Aufeinandertreffen des Ex-Paares am Strand ließ Jenny kein gutes Haar an dem TV-Casanova. "Eifersucht war das Hauptproblem in der Beziehung, er hat mich maximal eingeengt", wetterte sie lautstark. Nach dem Liebes-Aus habe Marvin außerdem Lügen über sie verbreitet.

Wie reagieren die Fans auf die Reunion der Reality-TV-Bekanntheiten? Wenn man unter einen Instagram-Beitrag des Showaccounts guckt, wird schnell klar, dass die Zuschauer gar nicht begeistert sind von dieser Wendung. "Marvin und Jenny wieder zusammen, ist einfach so lost", "Fand es schon komisch, dass Jenny und Marvin jetzt wieder wie ein Paar sind und ständig zusammen hocken, kommt mir echt fake vor" oder "Wirkt sehr inszeniert… Trennung nur, um in Formate zu kommen", lauten drei kritische Kommentare.

RTL Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, "Ex on the Beach"-Kandidaten

RTL Jennifer Degenhart, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

