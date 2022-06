Bachelorette-Boys: Hat Max-Emanuell-Story Stimmung getrübt?

Haben Emanuell Weißenberger (29) und Max Wilschrey (26) mit ihrem Verhalten den Vibe gestört? Bei Die Bachelorette sorgten die beiden für mächtig Aufsehen. Nach einem Einzeldate machte Max gegenüber seinen Mitstreitern deutlich, dass die Rosenverteilerin Sharon Battiste (30) wegen ihres Körpers nicht sein Typ sei – sehr zum Entsetzen von Emanuell. Dieser steckte der Ex-Köln 50667-Darstellerin direkt, dass es manche Männer nicht ernst mit ihr meinen und erzählte auch den anderen Kandidaten von seiner Berichterstattung. Promiflash verrieten die Bachelorette-Boys nun: War die Stimmung nach diesen Aktionen getrübt?

Im Gespräch mit Promiflash erklärte Moritz Krämer, Emanuell verstehen zu können. Immerhin habe der 29-Jährige schnell Gefühle für Sharon aufgebaut. "Die allgemein gute Stimmung in der Villa wurde durch diese Situation jedoch nicht getrübt", versicherte er. Seinem einstigen Zimmerpartner Max stärkt er ebenfalls den Rücken. "Nach dem Date hat er für sich festgestellt, dass die 'sexuelle Anziehung' zu Sharon fehlt. Er hat damit seine ehrliche Meinung gesagt, und das finde ich nicht verwerflich", lobte er dessen Aufrichtigkeit. Auch Tom Fröhlich (24) fand die Stimmung in der Villa stets berauschend: "Emanuell war ehrlich und Ehrlichkeit ist nie falsch. Die Stimmung war danach nicht schlechter und wir haben am Abend trotzdem gefeiert."

Tim Dinius hingegen hat kein Verständnis für Emanuell und nahm auch die Situation anders wahr. Ihm zufolge müsse jeder selbst wissen, wie er sich ins beste Licht rückt. "Dass es natürlich nicht gut ankam und die Stimmung etwas gedrückt hat, kann man sich vorstellen", merkte er allerdings an. Max hingegen nahm der 30-Jährige in Schutz: "Max war die gesamte Zeit zu 100 Prozent ehrlich und wird jetzt 'schlecht' gemacht, weil er einfach ehrlich war." Das sei nicht fair.

Die Bachelorette, RTL Lukas Baltruschat, Bachelorette Sharon Battiste und Emanuell Weißenberger

RTL / René Lohse Moritz, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL/ René Lohse Tim Dinius, Kandidat bei "Die Bachelorette"

