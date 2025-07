Max Wilschrey hat seiner Laura einen Antrag gemacht

Max Wilschrey (29) hat Nägel mit Köpfen gemacht. In einem Instagram-Reel zeigt der Realitystar, dass er seiner Freundin Laura ganz romantisch die Frage aller Fragen stellt. Zu sehen ist Laura in einem weinroten Kleid – sie schreitet unter Tränen auf einem weißen Teppich auf ein Herz aus weißen Rosen auf ihren Max zu – in dem Herz zu lesen ist die Frage "Will you marry me?", also "Willst du mich heiraten?". Der wartet dort mit einem riesigen Strauß Blumen auf sie, bevor er vor ihr auf die Knie geht. "Mein Lieblings-Ja, für jetzt und für immer", schreibt der ehemalige Bachelorette-Kandidat glücklich darunter.

Unter dem Post versammelten sich bereits jede Menge Freunde und Kollegen aus der deutschen Reality-TV-Szene, um dem Paar zu gratulieren. Unter anderem Denise Hersing (29) gratuliert: "Oh, wie schön. Ganz viel Glück." Jakub Jarecki (29) meint: "Viel Glück euch beiden. Herzlichen Glückwunsch." Zudem finden sich auch Glückwünsche von Sandra Sicora (33), Chiara Fröhlich (27), Julian Benz und Dennis Felber (26) unter dem Beitrag. Zu heiraten war offenbar schon immer der Plan gewesen. In einem Interview mit RTL plauderte Laura aus, dass ihr Max schon früh davon sprach: "Max hat zu mir von Beginn an gesagt, dass er mich heiraten will. Ich bin eine Frau und mein Bauchgefühl sagt, dass da was kommt."

Zusammen sind Laura und Max seit etwas über einem Jahr. Dass er die richtige Partnerin gefunden hat – davon schien der 29-Jährige schnell überzeugt. Denn erst vor wenigen Monaten ging seine Liebe zu ihr unter die Haut. Im Netz präsentierte er stolz, dass er sich die Augen seiner Laura auf den unteren Bizeps tätowieren ließ. "Da einige denken, es ist ein Aprilscherz: Es ist tatsächlich keiner", erklärte er seinen Fans und machte damit deutlich, wie ernst es ihm mit Laura ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey mit seiner Freundin Laura, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey mit seiner Freundin Laura

Anzeige Anzeige

Instagram / max_wilschrey Max Wilschreys neues Tattoo

Anzeige