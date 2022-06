Haarausfall: So hot sieht Bachelorette Sharon mit Glatze aus

Sharon Battiste (30) zeigt, wer sie ist! Als die neue Bachelorette sucht die einstige Köln 50667-Darstellerin momentan im TV nach ihrer großen Liebe. Dabei begeistert die Rosenverteilerin die diesjährigen Singlemänner nicht nur mit ihren Looks und ihrer lustigen Art, sondern vor allem auch mit ihrer Ehrlichkeit – denn bereits in der Auftaktshow verrät die Kölnerin, dass sie unter kreisrundem Haarausfall leidet. Nachdem sie bereits so manche Behandlungsmethode ausprobiert hatte, fasste sie einen Entschluss: Sharon rasierte sich eine Glatze und zeigt sich nun total sexy und selbstbewusst mit kahlem Kopf!

