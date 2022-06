"Köln 50667"-Luise will auf keinen Fall Helikopter-Mama sein

Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow (25) blicken in die Zukunft! Die beiden Köln 50667-Stars erwarten zurzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs: Im Mai dieses Jahres machten sie die Schwangerschaft publik. Obwohl das Baby eigentlich nicht geplant war, freuen sich die Schauspieler nun ziemlich darauf – Promiflash verrieten sie jetzt sogar: So wollen Lou und Pascal später am liebsten als Eltern sein!

Am Rande der Ernstings family Fashion Show in Hamburg traf Promiflash auf die werdenden Eltern. Dabei betonte Lou zielstrebig: Sie wollen entspannt bleiben! "Ich habe schon zu meiner Familie gesagt: Bitte bremst mich, wenn ihr merkt, ich werde so eine Helikopter-Mama. Ich möchte das auf keinen Fall. Ich habe nichts dagegen, wenn andere das sind, aber ich möchte eine entspannte Mama sein", stellte die 32-Jährige klar. Und auch ihr Partner sieht es ganz ähnlich: "Ich habe eine Zielsetzung: Ich habe immer gesagt, ich möchte ein cooler Papa sein."

Der Vater in spe ist auch jetzt schon voll dabei, seine Liebste zu unterstützen. "Man lebt das mit. Ich bin der Mann, aber bin gerne mit schwanger. Ich schäme mich nicht dafür, wenn ich auch zunehme", witzelte Pascal. Derzeit sind die beiden TV-Stars auch schon fleißig dabei, das Kinderzimmer zu planen und sich nach Babykleidung umzuschauen.

Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk, September 2021

Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow, Juni 2022

Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk, Juli 2021

