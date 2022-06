Märtha Louise von Norwegen unterstützt Dureks Bisexualität

Märtha Louise von Norwegen (50) plaudert aus dem Nähkästchen. 2019 machte die Tochter von König Harald und Königin Sonja ihre Beziehung mit dem Schamanen Durek Verrett öffentlich. Seither sprach das Paar gelegentlich in Interviews über sein Liebesleben und verriet dabei auch intime Details. Auch jetzt gab Märtha private Einblicke in ihre Beziehung und sprach offen über die Bisexualität ihres Verlobten.

"Ich werde immer wieder gefragt, ob das nicht schwierig ist. Nein, es ist überhaupt nicht schwierig, es ist einfach so, wie es ist", äußerte die 50-Jährige in einem Live-Podcast von Jan Thomas. Die Prinzessin respektiert offenbar nicht nur die sexuelle Orientierung ihres Partners, sondern unterstützt ihn wohl auch dabei, diese auszuleben. "Ich finde die Erkundungsphase in Freiheit so unglaublich wichtig", betonte Märtha.

Wegen ihres Lebensmodells müssen die Norwegerin und der Schamane jedoch oft Kritik einstecken. "Jeder, der kritisiert, wie andere in irgendeiner Art und Weise leben, zeigt eigentlich nur seine eigenen Grenzen", konterte die 50-Jährige. Sie sei froh darüber, dass Durek so offen mit seiner Sexualität umgehe.

Anzeige

Instagram / janthomasofficial Stylist Jan Thomas mit Märtha Louise von Norwegen

Anzeige

Instagram / princessmarthalouise Märtha Louise von Norwegen mit ihrem Partner Durek Verrett

Anzeige

Instagram / iam_marthalouise Märtha Louise und Durek Verrett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de