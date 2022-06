Flirty unterwegs: Heidi Klum und Tom schlendern durch NYC

Zwischen diesen beiden scheint es nach wie vor zu knistern. Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (32) machten 2018 ihre Beziehung publik. Ein Jahr später gaben sich der Tokio Hotel-Gitarrist und die Germany's next Topmodel-Jurorin das Jawort. Dass sie glücklich miteinander verheiratet sind, stellen die zwei gern zur Schau. So wurden nun wieder einige Schnappschüsse von dem Paar eingefangen: Paparazzi erwischten Heidi und Tom bei einem Spaziergang durch New York, bei dem die beiden wie frisch verliebt wirken.

Die Aufnahmen zeigen, wie das Ehepaar gemeinsam durch die Straßen schlendert. Dabei tragen sie besonders lässige Outfits: Heidi machen Oversize-Jeans im Patchwork-Stil mit einem weiten Jeanshemd, einer Cap und Sonnenbrille zu einem echten Hingucker! Tom ist dagegen komplett in Schwarz gekleidet, gibt aber in seiner weiten Stoffhose und T-Shirt eine gute Figur ab. Die beiden hatten wohl eine Menge Spaß bei ihrem Stadtbummel, denn die Aufnahmen zeigen das Paar lachend miteinander reden, während sie Arm in Arm durch die New Yorker Straßen laufen. Auch einen Kuss gab es unterwegs!

Anfang Juni verriet Tom allerdings, dass Heidi und er mit seinem Zwilling Bill Kaulitz (32) eine Art Dreiecksbeziehung führen. Gegenüber der Zeitschrift Annabelle plauderte der Musiker über sich und seinen Bruder aus: "Wir sind ja so eng! Wenn du den einen kennenlernst, den anderen aber nicht magst, kann das langfristig nicht gut gehen." Deshalb ergebe sich automatisch eine enge Bindung zwischen den dreien.

MEGA / RCF Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juni 2022

MEGA / RCF Model Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz im Januar 2020

