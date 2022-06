Khloé Kardashian ist im Fitness-Wahn: Ihre Fans sind besorgt

Übertreibt es Khloé Kardashian (38)? Der Realitystar ist seit Längerem für seinen Fitness-Lifestyle bekannt. Die 37-Jährige teilt mit ihrer Community gerne ihre Diät- und Trainingserfolge – doch ein Bild sorgte jetzt erneut für gemischte Reaktionen. Auf dem Foto präsentierte sich die Beauty in einem Sport-BH und setzte somit ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene. Dabei stach besonders ihre schlanke Taille hervor – ihre Fans sind in Sorge!

Zu Khloés Schnappschuss hinterließen ihre Fans auf Reddit besorgte Kommentare. "Ich bin für ein gesundes Körperbewusstsein und dafür, dass man trainiert, um sich am besten zu fühlen, aber es kommt ein Punkt, an dem es beunruhigend ist, und ich denke, dieser Zeitpunkt ist gekommen", erklärte ein User. Ein anderer Fan war der Meinung, dass die Beauty mit solchen Bildern und Videos "unrealistische und unerreichbare Standards" setzen würde.

Doch die negativen Reaktionen halten Khloé nicht davon ab, ihrer Community weiterhin mit heißen Aufnahmen aus dem Fitnessstudio einzuheizen. In ihrer Instagram-Story teilte die Unternehmerin zuletzt viele Bilder, die sie bei ihren schweißtreibenden Work-outs zeigen.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian posiert in einem pinkfarbenen Outfit für eine YouTube-Talkshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de