Traurige Nachrichten aus der Welt der Künste! Margaret Keane (✝94) entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für das Malen und Zeichen. Bereits mit zehn Jahren begann sie ihr Hobby intensiv zu verfolgen. Ab den 1950ern stieg sie dann Stück für Stück die künstlerische Karriereleiter hoch. Berühmt wurde die US-amerikanische Künstlerin mit ihren Zeichnungen von großäugigen Kindern. Nun ist Margaret jedoch mit 94 Jahren verstorben!

Das bestätigte ihre Tochter Jane Swigert gegenüber der New York Times. Margaret sei in ihrem Zuhause an Herzversagen gestorben. Der Name Keaton erinnert Generationen von Amerikanern bis heute an traurige Kinder, die in die dieser Welt voller Entbehrungen und Elend gefangen sind. Die Werke der 94-Jährigen sind in den USA vor allem auf Straßenkunstausstellungen oder auch in Discountern zu finden – somit folgen die großen Augen, wie das eigene Gewissen den Menschen.

2014 erschien in den Kinos der Film "Big Eyes" – dieser ist nach Margarets Leben und dem ihres Mannes Walter inspiriert. Hollywood-Berühmtheit Amy Adams (47) verkörperte sie und gewann einen Golden Globe. Während Christoph Waltz (65) ihren damaligen Gatten spielte. Margaret sagte vor einigen Jahren über den Streifen von Tim Burton (63): "Er trifft mein Leben haargenau, die wesentlichen Dinge sind darin enthalten."

Getty Images Margaret Keane und ihre Tochter Jane Swigert im Dezember 2014

Getty Images Margaret Keane im Dezember 2014

Getty Images Margaret Keane und Amy Adams

