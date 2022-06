Schwangere Annemarie Eilfeld hat sich mit ihrem Tim verlobt!

Annemarie Eilfeld (32) teilt schöne Nachrichten mit der Öffentlichkeit! Für die einstige DSDS-Teilnehmerin läuft es momentan ziemlich perfekt. Lange haben sich die Beauty und ihr Partner Tim Sandt ein gemeinsames Baby gewünscht – doch die Sängerin leidet an dem PCO-Syndrom, welches ihr lange erschwerte, schwanger zu werden. Doch das Paar konnte aufatmen: Im Mai verkündeten die beiden, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Doch Annemarie und Tim haben noch mehr erfreuliche Neuigkeiten: Sie sind verlobt!

Seit fünf Jahren sind Annemarie und Tim ein Paar. Während ihres gemeinsamen Erholungsurlaubes, kurz bevor das Baby der beiden auf die Welt kommt, kam es nun zu einer großen Überraschung. "Wir wollten eigentlich nur Babybauch-Fotos ganz in Weiß am Strand in den Dünen machen. Doch dann ist Tim plötzlich vor mir auf die Knie gegangen, es war sehr emotional", freute sich die 32-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung.

Bevor die beiden den Bund der Ehe eingehen wollen, stehe nun jedoch erst einmal ihr gemeinsamer Nachwuchs im Mittelpunkt. "Wir würden sehr gern nächstes Jahr auf unserer Kennenlern-Insel Mallorca heiraten", erklärte Annemarie weiter und fügte hinzu, dass es noch kein genaues Datum für ihre Hochzeit gibt.

