Hautkrebs: Jean Pütz wurde ein bösartiger Tumor entfernt

Jean Pütz bekam eine Schock-Diagnose. Der Moderator zeigt sich eigentlich stets gut gelaunt – und wirkt auch mit seinen 85 Jahren noch topfit. An Rente denkt er noch lange nicht. In einem Interview betonte er, dass er so lange arbeiten wolle, bis er umfällt. Doch nun muss sich Jean offenbar trotzdem etwas ausruhen: Bei ihm wurde ein bösartiger Tumor festgestellt!

Gegenüber Bild verriet der Buchautor, dass er eine auffällige Stelle an der Stirn bemerkt hatte. "Ich hatte Angst! Ich dachte, da wächst mir ein Horn auf der Stirn. Vergangene Woche war ich fünf Tage in einer Klinik in Essen. Ein 1,5 Zentimeter großes Hautstück musste unter Vollnarkose rausgeschnitten werden", schilderte der "Hobbythek"-Star. Die Diagnose der Ärzte lautete Epithelkrebs, die zweithäufigste Art von bösartigen Hauttumoren. Dieser trete vor allem an Körperstellen auf, die häufig der Sonne ausgesetzt sind.

Doch Jean (85) kann aufatmen: Die Heilungschancen sollen gut sein. Nach der OP muss er nur noch einen Verband tragen. "Ich habe jetzt einen Dachschaden. Die Narbe ist mir aber egal, ich bin geheilt. Schönheit brauche ich im Alter nicht", witzelte der gebürtige Kölner.

Anzeige

Getty Images Wissenschaftsjournalist Jean Pütz im Dezember 2018 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Wissenschaftsjournalist Jean Pütz im Februar 2019 in Berlin

Anzeige

ActionPress Jean Pütz, Autor

Anzeige

Denkt ihr, dass Jean bald noch mal genauer über den Eingriff spricht? Ja, das kann ich mir vorstellen. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de