Jean Pütz beschwert sich nach Oberschenkel-OP über Klinik

Jean Pütz (88) hat kürzlich eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Der Moderator stürzte im Badezimmer über einen Teppich und erlitt dabei einen Oberschenkelhalsbruch. "Ich fiel einfach auf die Nase. Ich habe furchtbare Schmerzen gehabt, als ich da lag, völlig hilflos", berichtet er in einem Facebook-Video. Der Wissenschaftsjournalist wurde daraufhin im Krankenhaus operiert, dabei habe ein Facharzt "hervorragende Arbeit" geleistet. Doch nach der Operation zeigten sich für Jean deutliche Probleme, vor allem mit der anschließenden Betreuung im Krankenhaus. Laut eigener Aussage habe er sich dort nicht gut aufgehoben und sogar "entmündigt" gefühlt. Besonders störte ihn, dass seine gewohnten Medikamente gegen Bluthochdruck einfach durch andere ersetzt wurden: "Der Bruch war nicht mehr das Problem."

Besonders unzufrieden sei Jean Pütz über den Umgang des Klinikpersonals gewesen, als er vor Ostern das Krankenhaus auf eigenen Wunsch verlassen wollte. Laut seinen Schilderungen wurde er gegen seinen Willen von zwei kräftigen Pflegern in einem Rollstuhl nach Hause gebracht, obwohl er darauf bestanden hatte, dass seine Frau ihn abholen würde. Auch der Umgang mit seinen persönlichen Gegenständen sorgte für Empörung. "Rigoros hat man mich gepackt, in einen Krankenstuhl gesetzt und die ganzen Sachen von mir in einen großen Kleidersack gepackt, den Koffer noch zugeknallt. Also eine Brutalität sondergleichen. Das habe ich noch nicht erlebt", erzählt Jean verärgert. Wegen dieser negativen Erfahrungen appellierte der 88-Jährige an seine Fans: Sie sollten sich im Krankenhaus nicht "unterkriegen" oder "entmündigen" lassen.

Jean Pütz blickt auf ein bewegtes Leben zurück, das ihm schon einige Herausforderungen abverlangte. Erst war bei ihm Hautkrebs gefunden worden, dann musste er aufgrund seines Blutdrucks 2023 am Herzen operiert werden. Den Eingriff hat der TV-Star aber gut weggesteckt – acht Tage nach der OP war er wieder zu Hause und munter. Bekannt wurde der deutsch-luxemburgische Journalist vor allem als Gesicht der populären WDR-Wissenschaftsshow "Hobbythek", mit der er von den 1970er- bis in die 2000er-Jahre zahlreiche Zuschauer begeisterte.

Jean Pütz, TV-Star

Jean Pütz im November 2017

