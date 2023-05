Wieder zu Hause: So geht es Jean Pütz nach seiner Herz-OP!

Jean Pütz (86) ist wieder auf dem Weg der Besserung. Im vergangenen Jahr hatte der Moderator sich mit schockierenden Nachrichten an seine Fans gewandt. Der TV-Star verriet, dass er an Hautkrebs erkrankt ist. Dieser wurde ihm kurz darauf entfernt. Doch das sollte nicht die einzige unheilvolle Diagnose bleiben. Aufgrund seines Blutdrucks musste Jean am Herzen operiert werden. Jetzt verrät er, wie es ihm nach dem Eingriff geht.

"Ich habe meinen Blutdruck nicht mehr kontrollieren können. Darum habe ich eine neue Herzklappe und einen Herzschrittmacher verpasst bekommen", plaudert der 86-Jährige im Interview mit Bild aus. Rund acht Tage habe er im Krankenhaus verbracht. Inzwischen sei er aber wieder putzmunter. "Ich bin noch ein wenig erschöpft, aber ansonsten geht es mir sehr gut", erzählt Jean. Um sich vollends zu erholen, verbringe der Moderator nun viel Zeit in seinem Garten.

Dank der fortgeschrittenen Medizin sei sich der 86-Jährige sicher, dass er noch viele Jahre leben wird. "Ich werde über 100, weil ich so neugierig bin", scherzt Jean in dem Interview. Dennoch hat er auch schon über den Tod nachgedacht. Wie er preisgibt, habe er sich daher bereits eine Gruft auf dem Kölner Melaten-Friedhof reserviert.

Anzeige

Getty Images Jean Pütz, Moderator

Anzeige

Getty Images Jean Pütz, TV-Star

Anzeige

ActionPress Jean Pütz nach seiner Tumorentfernung

Anzeige

Denkt ihr, Jean wird weitere Updates zu seinem Gesundheitszustand geben? Ja, auf jeden Fall! Nein, wahrscheinlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de