Die meisten Menschen entscheiden sich bei ihrem Grabstein für eine schlichte Inschrift. Vielleicht ein Kreuz oder auch ein Engel, der das Grab bewacht. Jean Pütz (82), deutsch-luxemburgischer Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator, hat da eine etwas ungewöhnlichere Idee für seine Grabdeko: Der 82-Jährige, der mit seiner "Pützmunter-Show" durchs In- und Ausland tourt, möchte auf seinem künftigen Grabstein nämlich einen QR-Code eingravieren lassen. Er möchte so eine letzte Botschaft an seine Fans senden.

"Wenn Sie ihn mit dem Smartphone erfassen, lädt ein Video, das ich noch aufnehmen werde, bevor ich abkratze", verriet er dem Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Er plane, den Besuchern seines Grabes darin folgendes zu sagen: "Dankeschön, es war ein wunderbares Leben. Mein Schicksal hat mir vieles gebracht, was ich nie für möglich gehalten hätte." Allerdings sagte der Journalist nicht, wann er das Video drehen wolle.

Er fühle sich immer noch sowohl geistig als auch körperlich fit und habe mit seinem Alter gar kein Problem. "Ich möchte auch nicht jünger sein, ich fühle mich so schon wie 65", erklärte der Moderator dem Blatt.

Getty Images Jean Pütz beim Musical "Tarzan" in Oberhausen

Anzeige

Getty Images Jean Pütz, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator

Anzeige

Getty Images Jean Pütz in Düsseldorf, November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de