"Abserviert": Fakte Kendall Jenner Turtel-Pics mit Devin?

Hat Kendall Jenner (26) alles nur inszeniert? Seit rund zwei Jahren sind das Model und der Basketballspieler Devin Booker (25) ein Paar. Doch seit einigen Tagen kursierten immer wieder Gerüchte – sind Kendall und Devin noch zusammen oder nicht? Kurz nach der Bestätigung der angeblichen Trennung am 22. Juni wurden die beiden plötzlich verliebt bei einem Abendessen in Malibu gesichtet. Jetzt wurden Stimmen laut, die behaupteten: Die Aufnahmen von Kendall und Devin sind gefakt!

Auf den Bildern, die PageSix vorliegen, wirken Kendall und Devin sehr vertraut: Auf einem Schnappschuss lächelt die Schwester von Kylie Jenner (24) den Sportler liebevoll an, später schauen sich die beiden Fotos auf einem Smartphone an. Jetzt behauptete aber ein Insider, dass Kendall und Devin wirklich getrennt sind, aber alles anders dargestellt werden sollte: "Ihr Team möchte nicht, dass es so aussieht, als wäre sie abserviert worden. Ihre Leute haben um das Treffen gebeten“, gab er gegenüber PageSix an. Aber warum? Angeblich sollen Kendalls Fans bloß nicht denken, dass sie abserviert wurde.

Seit den Trennungsspekulationen zeigte sich Kendall immer häufiger sexy auf Social Media: So posierte die 26-Jährige oben ohne am Pool oder kuschelte im knappen Bikini mit ihrem Hund. Erst vor wenigen Tagen postete die Beauty ein Bild, auf dem sie sich nackig auf einer Liege sonnte – neben ihre Fans likte auch Devin das provokante Foto.

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Kendall Jenner, Model

