"Neuer Papa": Melanie Müllers Kids gewöhnen sich an Freund

Im Leben von Melanie Müller (34) hat sich ganz schön viel verändert! Die Dschungelkönigin aus dem Jahr 2014 hat sich Ende 2021 von ihrem langjährigen Ehemann Mike Blümer getrennt. Ein paar Monate später verliebte sie sich dann in ihren jetzigen Partner Andreas Kunz. Für ihre Kinder Mia Rose (4) und Matty (2) ist das natürlich eine große Umstellung. Doch so langsam gewöhnen sich Mellis Kids an ihren neuen Freund.

Gegenüber Bunte berichtete Melanie jetzt von dem Zusammenleben mit ihrem Andreas und ihren Kindern Mia und Matty. "Das klappt super", erklärte die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin und betonte: "Es wird heimlich der alte und der neue Papa gesagt." Allerdings seien ihre vierjährige Tochter und ihr zweijähriger Sohn gerade in einem Alter, in dem es wohl etwas schwierig ist. "Also es ist noch nicht so ganz safe", resümierte die Mutter.

Melanie liege es besonders am Herzen, dass ihre Kinder nicht unter der Trennung und der neuen Beziehung leiden. "Für mich ist es wichtig, dass sie im Mittelpunkt stehen und dass sie so wenig Stress wie möglich mitbekommen", stellte die 34-Jährige klar und fügte hinzu: "Ich glaube, mein ehemaliger Lebenspartner und ich haben das ganz gut im Griff."

Privat Melanie Müller, TV-Ikone

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (r.) mit ihren beiden Kindern und Andreas Kunz im März 2022

RTL / Frank W. Hempel Melanie Müller bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

