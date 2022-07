Schauspielrollen für Sex? Randall Emmett bezieht Stellung

Neue Anschuldigungen gegen Randall Emmett! Seit mittlerweile 27 Jahren ist der in Miami geborene Produzent nun schon im Filmbusiness tätig. 2021 gab er mit dem Krimi-Thriller "Midnight in the Switchgrass – Auf der Spur des Killers" schließlich sein Regie-Debüt, in dem auch der mittlerweile pensionierte Bruce Willis (67) mitwirkte. Damals soll Randall den Aphasie erkrankten Schauspieler trotz gesundheitlicher Probleme am Set zur Arbeit gezwungen haben. Nun werden neue Vorwürfe gegen den Hollywood-Filmemacher laut: Randall soll mehrere Frauen sexuell belästigt haben.

So liegt der Los Angeles Times beispielsweise ein Brief vor, in dem eine Schauspielerin schildert, dass sie sexuelle Gefälligkeiten erbringen musste, um von ihm eine Rolle zu erhalten. Im Laufe mehrerer Jahre soll sie in mehreren Produktionen des 51-Jährigen mitgewirkt haben. Um "ihre Karriere voranzutreiben", habe sie ihn massieren oder Oralsex mit ihm praktizieren müssen. Auch nackt soll sie in seinem Büro gestanden haben, während er masturbierte. Anfang des Jahres soll der Filmemacher dem Opfer dann einen Vergleich in Höhe von umgerechnet mehr als 190.000 Euro gezahlt haben, was Randall gegenüber der Zeitung jedoch bestritt.

Andere anonyme Quellen schildern, dass der dreifache Vater sie im Netz unsittlich angeschrieben oder sich auf offener Straße aufgedrängt habe. Zudem soll er Frauen dafür bezahlt haben, dass sie eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen und mit ihren intimen Beziehungen zu ihm nicht an die Öffentlichkeit gehen. Eine Sprecherin des Produzenten gab daraufhin bekannt, dass Randall die Vorwürfe der Frauen zur Kenntnis genommen habe, diese jedoch entschieden von sich weise.

Instagram / randallemmettfilms Randall Emmett, Filmproduzent

CapitalPictures Randall Emmett im November 2018

Instagram / randallemmettfilms Randall Emmett und seine drei Kinder Rylee, Ocean und London

