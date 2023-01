Trotz Vorwürfe: Randall Emmett und Ex wollen sich einigen

Können Randall Emmett und seine Ex-Frau Ambyr Childers (34) sich einigen? Anfang Januar erhob die Schauspielerin schwere Vorwürfe gegen ihren früheren Ehemann. Als Mutter von zwei seiner Töchter erwirkte sie eine einstweilige Verfügung, weil unter anderem das FBI wegen eines Verdachtes auf Kindesmissbrauch und Pädophilie gegen ihn ermittelt haben soll. Nun scheint sich das Blatt aber zu wenden: Randall und Ambyr sollen derzeit an einer Einigung arbeiten.

Wie Page Six berichtete, wurde der Termin für die gerichtliche Anhörung zwischen Ambyr und Randall auf den 26. Januar verschoben. Grund dafür sei die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung. Demnach sollen beide Streitparteien daran arbeiten, einen Mittelweg zu finden. Deshalb kann es auch passieren, dass es überhaupt nicht zu einer Verhandlung kommt. An welchem Punkt die Gespräche zwischen dem Filmproduzenten und der You-Darstellerin jetzt stehen, ist derweil noch unklar.

Randall und Ambyr haben zwei gemeinsame Töchter, was den Fall für ihn umso schwerer zu machen scheint. Bei Instagram gab er bereits ein Statement ab. "An diesem Punkt sind die Lügen so weit ausgedehnt worden. [...] Gegen mich wird weder vom FBI noch von sonst jemandem ermittelt. Die Vorstellung, dass gegen mich ermittelt wird, ist mehr als absurd", betonte er.

Anzeige

Getty Images Randall Emmett, US-amerikanischer Filmproduzent

Anzeige

Getty Images Ambyr Childers bei der Premiere des Staffelfinales von "Severance", 2022

Anzeige

Instagram / randallemmettfilms Randall Emmett und seine drei Kinder Rylee, Ocean und London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de