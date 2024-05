Anna Wintour hilft Lauren Sánchez bei ihrem Met-Gala-Look!

Mit dem falschen Kleid darf Lauren Sánchez (54) wohl nicht zur Met Gala kommen – für Anna Wintour (74) ist dies schließlich das wichtigste Fashion-Ereignis des Jahres. Jedes Jahr am ersten Montag im Mai findet die Met Gala mit den herausragendsten Couture-Looks statt. Die Verlobte des Multimilliardärs Jeff Bezos (60) gilt aufgrund ihres Modestils offenbar nicht als passender Gast für diese Veranstaltung. Laut Daily Mail soll Anna ihrer Biografin gesagt haben, dass Lauren "einen schlechten Geschmack" habe und deshalb keine gute Kleiderwahl treffen würde. Deshalb hat die Modeikone angeblich angeboten, ihr bei der Auswahl eines geeigneten Kleides zu helfen. Sie würde entweder ein Kleid von Oscar de la Renta (✝82) oder von anderen Designern empfehlen, um eine mögliche "Peinlichkeit" zu vermeiden.

Lauren ist nämlich in den letzten Monaten wegen ihrer unpassenden Kleiderwahl aufgefallen. Im vergangenen Monat fand im Weißen Haus ein Staatsdinner mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida statt. Neben hochrangigen Politikerinnen wie Kamala Harris (59) und Hillary Clinton (76) posierte die Reality-TV-Berühmtheit in einem figurbetonten Kleid mit tiefem Ausschnitt. Das Satinkleid mit Korsettschnitt und roter Spitze fiel dabei besonders auf. Daraufhin wurde Lauren wegen ihres Modestils als "Sexhostess" bezeichnet.

Um solche Kritiken zu vermeiden, wird sich Anna persönlich der 53-Jährigen annehmen. Schließlich ist sie neben Zendaya (27), Chris Hemsworth (40), Jennifer Lopez (54) und Bad Bunny (30) eine der Hauptgastgeberinnen der Modeveranstaltung. Das Thema der diesjährigen Gala lautet "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", und die Stars müssen dem Dresscode "The Garden of Time" folgen. Jennifer hatte kürzlich gestanden, dass sie noch nicht wüsste, was sie tragen werde. "Ich gehöre auch zu den Leuten, die sich erst in letzter Minute entscheiden", sagte sie der Vogue.

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos, 2024 im Weißen Haus

Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2022

