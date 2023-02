Ist Lala Kents Ex Randall etwa mit seiner Affäre verlobt?

Ist es nun etwa die große Liebe? Im Oktober 2021 wurde bekannt, dass die Beziehung von Lala Kent (32) und Randall Emmett gescheitert ist. Nur wenige Wochen später deutete die "Vanderpump Rules"-Darstellerin an, dass Untreue seitens ihres Verlobten der Grund für das Liebes-Aus waren. Im März 2022 sprach die Blondine dann Klartext: Der Filmproduzent soll sie während ihrer Schwangerschaft betrogen haben. Wie Lala jetzt behauptete, ist Randall sogar noch mit seiner Affäre liiert und habe sich verlobt!

Bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" plauderte die 32-Jährige aus, dass ihr Ex noch immer mit der Frau zusammen ist, mit der er sie betrogen hatte. "Ihr werdet es bald herausfinden... sie sind verlobt, sie sind sogar schon eine Weile verlobt", fügte der TV-Star hinzu und konnte sich einen Seitenhieb gegen ihren Ex nicht verkneifen: Lala witzelte, dass die Neue des 51-Jährigen wohl – wie einst auch sie – einen unechten Diamantring bekommen habe.

Nach Lalas Aussage meldete sich auch der Filmproduzent zu Wort. Über seinen Anwalt ließ der TV-Star gegenüber Page Six richtigstellen, dass er seiner neuen Partnerin noch nicht die Frage aller Fragen gestellt habe. "Randall ist nicht verlobt. Jeder, der etwas anderes sagt, lügt entweder, ist falsch informiert oder beides", äußerte dieser gegenüber dem Medium.

Getty Images Lala Kent, TV-Star

Getty Images Lala Kent, Schauspielerin

Getty Images Randall Emmett, US-amerikanischer Filmproduzent

