Für Lala Kent ist Co-Parenting mit Ex Randall ein "Albtraum"

Da funktioniert wohl so einiges nicht. Mit Randall Emmett hat die Lala Kent (33) ein gemeinsames Kind. Doch trotz der Verlobung zerbrach die Beziehung der beiden – denn der Filmproduzent soll noch während der Schwangerschaft seiner Partnerin eine Affäre gehabt haben. Die Verlobung wurde gelöst. Seitdem scheint die Beziehung angespannt. Und nun offenbart Lala, wie schwierig die gemeinsame Kindererziehung tatsächlich ist.

In der TV-Show "Watch What Happens Live" erzählt Lala, dass sie immer noch mit ihrem Ex um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter streitet. Das erschwere das Co-Parenting immens. "Es ist ein Albtraum", meint der Realitystar. Im Sorgerechtsstreit sei bisher noch überhaupt nichts geklärt. Erschwerend kommt hinzu, dass der 52-Jährige in der Situation wohl oft die Oberhand haben möchte.

Im Sommer vergangenen Jahres beschwerte sich Randall lautstark über Lala. Er betonte im Interview mit Page Six, dass er nur ihretwegen mit so harten Negativschlagzeilen zu kämpfen habe. Vor allem ein Zeitungsartikel sei sehr schwierig gewesen. "Der Artikel enthielt fiktive und stark übertriebene Geschichten, die von einigen ehemaligen verärgerten Mitarbeitern erfunden wurden. Lala war auch an diesem Fiasko beteiligt", schimpfte der US-Amerikaner.

Instagram / lalakent Lala Kent posiert mit ihrem Baby

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juni 2019 in Santa Monica

Instagram / randallemmettfilms Randall Emmett mit seiner Tochter Ocean

