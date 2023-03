"Kein Orgasmus seit 2016": Lala Kent disst Ex Randall Emmett

Lala Kent (32) schießt wieder gegen ihren Ex! Lange war der Reality-TV-Star in einer turbulenten On-off-Beziehung mit Randall Emmett. Wenige Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Ocean im März 2021 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Der Filmproduzent hatte sie bereits mehrere Monate betrogen. Inzwischen gab sie zu, dass auch sie bereits fremdgegangen war. Seit dem Liebes-Aus machte die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit deutlich, nicht besonders traurig darüber zu sein. Nun spricht Lala im TV über das Sexleben mit Randall!

In der aktuellen Folge von "Vanderpump Rules" spricht die Beauty mit Katie Maloney über ihr Liebesleben. Ihr Co-Star rät ihr zu einer Liebschaft mit Don Lopez, den sie zuvor in einer Bar kennenlernten. "Ich hatte keinen Sex mehr, seit ich mein Kind bekommen habe", offenbart Lala daraufhin. Die letzten sieben Monate in ihrer Beziehung mit Randall wurden wohl von einer Flaute im Bett begleitet. Im Interview berichtet sie schließlich auch, warum es nicht mehr zu Schäferstündchen mit ihrem damaligen Verlobten gekommen sei: "Ich hatte seit 2016 keinen echten Orgasmus mehr, den ich nicht nur vorgetäuscht habe."

Die Durststrecke war wenig später vorbei, wie die Blondine stolz verkündet. Über die Liaison mit dem Model hatte sie bereits vor der Ausstrahlung einige Details ausgeplaudert. In einem Interview hatte sie verkündet: "Ich habe den besten Sex meines Lebens." Doch ihre Liebelei war nicht von langer Dauer. Ihre Fans sollen Lala sogar vor dem Beau gewarnt haben, nachdem das Verhältnis an die Öffentlichkeit geraten war.

Getty Images Realitystar Lala Kent und Produzent Randall Emmett, 2019

Getty Images Realitystar Lala Kent

Instagram / donlopezdadon Don Lopez, Model

