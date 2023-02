Schuldet "Vanderpump Rules"-Randall Emmett Jax Taylor Geld?

Hat Randall Emmett etwa Schulden bei TV-Kollege Jax Taylor? Lala Kent (32) und der Pokerspieler schienen eigentlich sehr glücklich zusammen zu sein und verlobten sich sogar im Jahr 2018 und erwarteten gemeinsamen Nachwuchs. Doch angeblich soll Randall Lala während der Schwangerschaft fremdgegangen sein, woraufhin sich die beiden 2021 trennten. Trotz Trennung plauderte die Influencerin jetzt scheinbar eine private Information aus.

Der englischsprachige Instagram-Kanal cici.loves.you postete am Sonntag einen Clip, der ihm wohl des Öfteren zugespielt wurde. Hier ist Lala bei einem Interview zu sehen, bei dem sie sagt: "Randall schuldet Jax eine Menge Geld. Und er hat ihn wirklich lange Zeit an der Nase herumgeführt. Ich weiß nicht, wer sechsstellige Summen verschickt." Bei dem geliehenen Geld schien es sich also nicht nur um eine kleine Summe zu handeln. Wofür das geliehene Geld sein sollte, erwähnte sie in diesem Gespräch jedoch nicht.

In der vergangenen Woche gab sie sogar die Vermutung preis, dass ihr Ex-Freund noch mit seiner damaligen Affäre zusammen und sogar verlobt sei: "Ihr werdet es bald herausfinden. Sie sind verlobt, sie sind sogar schon eine Weile verlobt."

Getty Images Lala Kent und Randall emmett im Juli 2021 in Los Angeles

Getty Images Randall Emmett im November 2018

Instagram / lalakent Lala Kent, Reality-TV-Star

