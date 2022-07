"Köln 50667"-Kollegen von Sharon als Bachelorette begeistert

Sharon Battiste (30) kommt ziemlich gut an! Am vergangenen Mittwoch flimmerte die dritte Folge der aktuellen Bachelorette-Staffel über die TV-Bildschirme. Dort konnte die Influencerin nicht nur schöne Dates genießen, sondern musste sich auch das ein oder andere Mal aus unangenehmen Situationen winden. Max Wilschrey (26) offenbarte ihr beispielsweise, dass sie nicht sein Typ sei, Steffen Vogeno erkundigte sich nach dem Sex-Vibe. Die Zuschauer finden allerdings: Sharon hat das ziemlich gut gemeistert – und auch ihre ehemaligen Köln 50667-Kollegen schwärmen von ihrer coolen Art.

Promiflash hat Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow (25) bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg getroffen, wo die beiden nur Lob für die 30-Jährige hatten. "Ich finde sie klasse. Sie macht eine tolle Figur als Bachelorette und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sie macht das toll. Hut ab", hielt die Lea-Darstellerin fest. Ihr Freund sieht das ganz genauso. Auch wenn er die Staffel nicht ganz so intensiv verfolgt wie seine Liebste, weiß er: Sharon meistert das. "Sie ist eine sehr aktive, pfiffige Frau und ich glaube, wenn es dann einmal matcht…", führte er aus.

Wer der richtige Mann an der Seite der Schauspielerin sein könnte – da sind sich die Eltern in spe noch nicht so ganz sicher. Pascal wünscht sich aber, dass Sharon Schmetterlinge im Bauch hat. "Ich hoffe, dass sie ihren Traumboy findet", stellte er klar.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Max Wilschrey und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / louisematejczyk Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk, "Köln 50667"-Stars

Anzeige

RTL/ René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de