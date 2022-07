Nach Sturzgeburt: Anne Wünsche zeigt Baby zum ersten Mal

Anne Wünsche (30) meldet sich zurück. Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat ereignisreiche Tage hinter sich: Sie durfte ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen. Am Freitag erblickte Sávio Elio das Licht der Welt. Die Geburt lief jedoch nicht so reibungslos, wie die Influencerin es sich gewünscht hätte, denn sie hatte eine Sturzgeburt. Nun erholen sich Mutter und Kind – und Anne teilte schon erste Eindrücke von dem Kleinen.

In ihrer Instagram-Story gab die 30-Jährige ein kleines Lebenszeichen von sich. Darin filmte sie den Brutkasten, in dem ihr Sohn schlief. "Wir schaffen das", betitelte Anne den Post. Offenbar sind die beiden noch nicht ganz über den Berg. "Er muss noch eine weitere Nacht hierbleiben und darf leider nicht nach Hause", schrieb sie in einer weiteren Story, in der sie auch einen Teil von Sávios Gesicht filmte, der die Augen schlafend geschlossen hielt.

Schon unmittelbar nach der Geburt gab Anne ein Update und berichtete von der turbulenten Entbindung, die insgesamt nur 30 bis 40 Minuten gedauert habe. "Und dadurch, dass das alles so schnell verlief, war es auch für Sávio zu schnell. Er hat dann Atemprobleme gehabt", erklärte sie die aktuelle Lage.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Sohn kurz nach der Geburt

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Sohn

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 36. Schwangerschaftswoche

