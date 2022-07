Ein Liter Blut verloren: Anne Wünsche hatte eine Sturzgeburt

Offene Worte von Anne Wünsche (30)! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Karim (33) konnten am Freitag ihren gemeinsamen Sohn Sávio Elio auf der Welt willkommen heißen. Anne betonte jedoch, dass es bei der Entbindung Komplikationen gab und sie sich noch sehr schwach fühle. Zunächst ging sie darauf nicht genauer ein – doch jetzt verrät Anne, warum die Geburt so turbulent war!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 30-Jährige: "Es war eine Sturzgeburt, also innerhalb von 30, 40 Minuten war er da. Die Fruchtblase ist auf einmal geplatzt und es fing sofort an mit richtig heftigen Wehen." Ihr Partner Karim habe es deshalb nur gerade so geschafft, bei der Entbindung dabei zu sein. "Und dadurch, dass das alles so schnell verlief, war es auch für Sávio zu schnell. Das heißt, er konnte sich gar nicht richtig – er hat dann Atemprobleme gehabt", schilderte Anne weiter. Ihr Sohn sei daraufhin direkt vom Kinderarzt betreut worden und immer noch dort: "Er hat sich mittlerweile stabilisiert, aber er ist nicht bei mir."

Und auch bei der Influencerin selbst gab es so einige Komplikationen: "Ich habe einen Liter Blut verloren – normal ist so die Hälfte und dementsprechend geht es mir auch. Ich bin super, superschwach." Ihr Kreislauf sei ständig zusammengesackt. Sie könne Sávio deshalb momentan nicht einmal wickeln.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Webstar

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

