Rebel Wilson ehrlich: Sie hat wieder ein bisschen zugenommen

Mit ihrem Abnehmerfolg flashte Rebel Wilson (42) ihre Fans weltweit. Die Schauspielerin hatte ihrem Gewicht Ende 2020 den Kampf angesagt und allein im vergangenen Jahr erfolgreich über 30 Kilo abgenommen. Der Gewichtsverlust beschwerte dem Pitch Perfect-Star ein ganz neues Lebensgefühl und viel mehr Selbstbewusstsein. Zuletzt nahm Rebel wieder ein bisschen zu. Aber deshalb macht die 42-Jährige sich nicht gleich fertig...

Auf Instagram grüßte sie ihre 11,2 Millionen Follower jetzt mit einem Schnappschuss aus dem Türkei-Urlaub mit ihrer Freundin Ramona Agruma. Rebel posiert hier in einem pinken Badeanzug und weißen Rock vor einem Pool. "Ich habe bemerkt, dass ich während unseres Trips drei Kilo zugenommen habe. Ich befinde mich gerade in einem traumhaften All-Inklusive-Resort und habe jegliche Selbstkontrolle verloren", witzelte Rebel. "Aber wisst ihr was? Ich kann morgen früh aufstehen, ins Fitnessstudio gehen, genug trinken, gesund essen und mich selbst lieben."

Weiter betonte sie: "Es bringt nichts, wenn ihr zu hart zu euch selbst seid. Ich weiß, wie schuldig man sich fühlt, wenn man zu viel gegessen hat..." Abschließend appellierte Rebel an ihre Fans: "Ihr solltet wissen, dass ihr mehr seid als nur euer Gewicht – euer Gewicht definiert euch nicht, versucht einfach euer Bestes, um gesund zu sein und seid nicht so hart zu euch selbst. Seid die beste Version von euch."

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Freundin Ramona

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson in der Türkei

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de